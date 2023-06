Musée éphémère de la Lutèce Musée éphémère de la Lutèce Valenton, 4 juillet 2023, Valenton.

Musée éphémère de la Lutèce 4 juillet – 17 septembre Musée éphémère de la Lutèce

Le quartier de La Lutèce à Valenton est concerné par le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU). Dans ce cadre, le patrimoine de Seqens, constitué de 740 logements, fera l’objet d’un projet de grande ampleur impliquant de nombreuses transformations urbaines dans les années à venir (démolitions, reconstructions et réhabilitations).

Dans ce quartier, L’apes, en charge du développement social urbain pour le bailleur Seqens, a mis en place un « Musée éphémère » dans un des logements vacants et voué à démolition. Le collectif BIENVENUE, composé de jeunes artistes diplômés de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris a ainsi été sélectionné par le biais d’un appel à projets afin de réaliser une proposition artistique éphémère autour de la mémoire du quartier et de ses habitants. L’accent est mis sur la coproduction du projet avec les habitants et la possibilité pour les habitants de participer au projet tout au long de son ouverture au public, par le biais d’ateliers thématiques :

– atelier réalisation de fresques murales

– atelier dessin de fleurs et de motifs à imprimer

– atelier couture et rembourage/création de volumes

– atelier réalisation de dessins de cartes de Tarot de Marseille

– atelier recouvrement de petits mobiliers / Ennoblissement textile :

tissage-broderie

– atelier création d’une boisson, dégustation d’un gâteau réalisé pour

l’occasion

– atelier récolte de plantes, réalisation d’herbiers et expérimentations

picturales

– atelier de construction (table de cuisine et banc extérieur)

Les ateliers seront ouverts aux habitants tous les mardis de 14h à 18h à partir du 28 juin, et jusqu’au 17 septembre.

Projet développé par L’apes et Seqens, en partenariat avec la Ville de Valenton, l’Ecole des Beaux-Arts de Paris et les partenaires locaux et avec le soutien de la DRAC et du Conseil Régional d’Ile-de-France.

Musée éphémère de la Lutèce 6 allée François Couperin 94460 Valenton Valenton 94460 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T14:00:00+02:00 – 2023-07-04T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Collectif Bienvenue