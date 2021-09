Crest Centre d'art de CREST Crest, Drôme Musée éphémère de Crest Centre d’art de CREST Crest Catégories d’évènement: Crest

Musée éphémère de Crest

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Centre d'art de CREST

Derniers jours de l’exposition _Le Musée Ephémère de Crest_ ! Une boîte de couscous, des basketteurs au début du XXe siècle, des affiches de fêtes populaires, les outils d’un maréchal-ferrant, d’une lavandière, des signes patriotiques, des paysages de la Vallée de la Drôme, des projecteurs de cinéma, une pièce de monnaie médiévale, un collage de Jacques Prévert, un poème original de l’Abbé Pierre… Une centaine d’objets hétéroclites constitue la collection du Musée Ephémère. Prêtés par des Crestois, des habitants de la vallée, des passionnés du patrimoine et la Ville de Crest, ces objets racontent des histoires qui nous entraînent dans le passé politique, social, artistique, industriel et commercial de la région. Entre destins personnels et mémoire collective, événements historiques et anecdotes familiales, le _Musée Ephémère_ est une invitation à voyager dans le passé à travers une collection de récits. **Samedi 18 septembre à 16 h** : **_Si je regarde par dessus l’épaule de ma vie…_** recueil posthume des écrits, à destination des adultes, d’Anne Pierjean présentés par sa fille, Anne Grangeon **Dimanche 19 septembre à 16 h** : Visite guidée de l’exposition _**Musée Éphémère**_ Des objets racontent le passé politique, social, artistique, industriel et commercial… Centre d’art de CREST Place du Champ-de-Mars 26400 CREST Crest Drôme

