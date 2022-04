Musée en Musique Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

2022-06-29 19:00:00 – 2022-06-29 20:00:00 Place Godart Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

Châlons-en-Champagne Marne Les élèves du conservatoire Jean-Philippe Rameau vous feront découvrir des chants de l’époque de Marie-Antoinette pour les 250 ans de la Porte Sainte-Croix.

Laissez-vous ensuite transporter vers l’Orient avec d’autres mélodies, en lien avec l’exposition Mirages. Tout public – entrée libre dans la limite des places disponibles. Place Godart Musée des Beaux-arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne

