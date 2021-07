Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Landes, Mont-de-Marsan Musée en famille – « En mouvement ! » Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Mont-de-Marsan

Musée en famille – « En mouvement ! » Mont-de-Marsan, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Mont-de-Marsan. Musée en famille – « En mouvement ! » 2021-07-29 14:30:00 – 2021-07-29 Place Marguerite de Navarre Musée Despiau Wlérick

Mont-de-Marsan Landes Mont-de-Marsan 14h30 – Rendez-vous au musée Despiau-Wlérick

Venez découvrir l’exposition temporaire grâce à un parcours ludique, mimer les postures des œuvres, croquer sur son carnet de dessin une attitude. 15h – ATELIER Sculpture en plâtre

Un atelier sur la gestuelle pour ajuster les postures et les mouvements puis les fixer dans une matière souple, le fil d’aluminium.

Elle servira de support, d’ossature pour créer une sculpture en plâtre. 8 enfants | Dès 5 ans

Place Marguerite de Navarre Musée Despiau Wlérick