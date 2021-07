Toulouse Musée des Augustins Haute-Garonne, Toulouse Musée en chantier Musée des Augustins Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Augustins

Rencontrez les équipes du musée pour découvrir les nouvelles du chantier, les nouvelles acquisitions, les projets numériques, les différents métiers, les dispositifs pour les publics etc. **Un livret-jeu en autonomie permet de découvrir la richesse des formes architecturales du musée.** _**Dispositif proposé samedi 18 et dimanche 19 septembre de 11h à 18h.**_

Accès libre / Livret-jeu disponible sur place

Le musée est fermé pour travaux depuis de longs mois mais son activité reste intense ! Musée des Augustins 21 rue de Metz, 31000, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

