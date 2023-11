La Fée Electricité au Pays du Père Noël Musée Electropolis Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse La Fée Electricité au Pays du Père Noël Musée Electropolis Mulhouse, 2 décembre 2023, Mulhouse. La Fée Electricité au Pays du Père Noël 2 – 24 décembre Musée Electropolis 8€/enfant. Réservation obligatoire via la billetterie en ligne. Le traîneau du Père Noël ne s’envole plus. Le problème proviendrait du « Noëlomètre », objet essentiel au fonctionnement du traîneau. Pour le réparer, la fée recrute des assistants pour voyager à travers le temps et récupérer tous les objets nécessaires à la réparation. Une fois les objets obtenus, la Fée électricité les remet à la Mère Noël. Cette animation se déroule en deux temps : Recherche des objets : grâce à des indices, montrant les moyens de communication des diférentes époques, les enfants cherchent les objets cachés dans le musée.

grâce à des indices, montrant les moyens de communication des diférentes époques, les enfants cherchent les objets cachés dans le musée. Confection de leur noëlomètre : dans les coulisses de l’atelier du Père Noël, les enfants reçoivent une petite boîte à décorer avec diverses décorations et des stickers qui représentent les objets qu’ils auront trouvés. Les samedis et dimanches, du 2 au 24 décembre inclus, de 14h à 15h30.

De 5 à 10 ans (8€/enfant), un adulte accompagnateur obligatoire (tarif d’entrée au musée). Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/ElectropolisNoel2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T15:30:00+01:00

2023-12-24T14:00:00+01:00 – 2023-12-24T15:30:00+01:00 musée Electropolis Musée Electropolis Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Musée Electropolis Adresse 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse Ville Mulhouse Departement Haut-Rhin Age min 5 Age max 10 Lieu Ville Musée Electropolis Mulhouse latitude longitude 47.749782;7.295311

Musée Electropolis Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/