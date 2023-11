Les consoles s’invitent au Musée Electropolis : venez les tester ! Musée Electropolis Mulhouse, 18 novembre 2023, Mulhouse.

Les consoles s’invitent au Musée Electropolis : venez les tester ! 18 et 19 novembre Musée Electropolis Tarifs habituels du musée, réservation obligatoire via la billetterie en ligne.

Visite-animation « jeux vidéo »

Bien qu’il s’agisse d’un loisir récent, l’histoire du jeu vidéo n’en est pas moins fulgurante et passionnante. Les consoles, les jeux, les accessoires acquièrent un statut patrimonial. Ils deviennent dès lors des objets à conserver et à étudier. Plongez-vous dans l’histoire des jeux vidéo, à travers une courte visite guidée retraçant cette fabuleuse histoire, des prémices d’internet à nos consoles modernes.

Dans un second temps vous aurez l’opportunité de défier un certain plombier sur diverses consoles : NES, Super Nes Mini, Gamecube, Wii, et même Switch vous seront proposés pour l’occasion. Football ou kart, à vous de choisir à quel jeu vous voulez jouer ! Vous pourrez également tester votre sens du rythme dans un jeu d’agilité, Beat Saber, grâce à un casque de réalité virtuelle. Frappez sur des cubes lumineux, tout en dissociant votre main droite et votre main gauche. Gardez le rythme !

Deux formules sont proposées :

30 minutes de visite guidée + 30 minutes d’accès aux consoles

30 minutes d’accès aux consoles sans visite guidée

A partir de 8 ans. Un adulte accompagnateur obligatoire.

Réservation obligatoire en ligne.

Animation exclusivement réservée aux individuels et aux familles

Tarifs habituels du musée : Adulte : 10€; Enfant de 8 à 17 ans inclus : 5€; Tarif famille (2 adultes + 2 enfants de 8 à 17 ans) : 25€

Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T13:30:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

2023-11-19T13:30:00+01:00 – 2023-11-19T17:30:00+01:00

Musée Electropolis