Adulte : 10€

Enfant de 4 à 17 ans inclus : 5€

Famille (2 adultes + 2 enfants) : 25€

Tarif réduit : 8€

Deux animations pendant les vacances de la Toussaint au Musée Electropolis

Du 21 octobre au 5 novembre 2023

Musée fermé le 1er novembre

Braquage sous haute tension

Le musée est hanté par l’esprit de Nikola Tesla ! Le fantôme serbe est à la recherche du responsable de l’incendie de son premier laboratoire, et demande aux visiteurs d’enquêter pour lui, afin de trouver le nom du coupable. Qui, de ses amis et de ses ennemis, pourrait bien être le coupable ?

Plongez dans une enquête dans le temps, à la recherche de réponses, en interrogeant l’esprit des autres scientifiques présents dans le musée à l’aide de votre livret et de votre smartphone !

Du mardi au vendredi entre 14h et 17h. Sans réservation.

Public familial, à partir de 10 ans, un adulte accompagnateur obligatoire.

Parcours numérique avec le smartphone du visiteur

Science et frissons

Une gentille sorcière arpente le jardin du Musée Electropolis. Elle propose deux épreuves aux petits visiteurs, qui devront faire preuve de courage pour résoudre ses énigmes ! N’hésitez pas à venir déguisé, la sorcière pourrait être impressionnée et vous offrir une petite surprise !

Samedi et dimanche entre 14h et 16h. Sans réservation.

A partir de 5 ans, un adulte accompagnateur obligatoire.

