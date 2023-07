Découvrez l’histoire de l’électricité Musée Electropolis Mulhouse, 16 septembre 2023, Mulhouse.

Découvrez l’histoire de l’électricité 16 et 17 septembre Musée Electropolis Entrée libre

Découvrez le Musée Electropolis, sa collection permanente, le fonctionnement et l’histoire de la Grande Machine BBC-Sulzer, ainsi que son Jardin des énergies autour des différents modes de production et des nouveaux usages de l’électricité.

Une vidéo sur la Machine est accessible via un QR Code, sous-titrée en français et en allemand. Le jeu interactif « Le réveil des machines endormies » est également disponible en français, allemand et anglais.

Le Musée Electropolis, c'est explorer sur près de 4 000 m la passionnante histoire de l'électricité suivant un parcours chronologique qui commence dès l'Antiquité. Chaque jour, des animations et spectacles invitent petits et grands à percer les mystères de l'électricité : théâtre de l'électrostatique, light painting, nouvelle mise en scène de l'impressionnante machine Sulzer-BBC, manipulations pédagogiques et ludiques. Un nouvel espace « un avenir électrique » invite à découvrir les liens entre électricité, climat et les nouveaux modes de vie du XXIe siècle. La collection du Musée Electropolis consacrée au patrimoine et à l'histoire de l'énergie électrique compte plus de 12 000 objets, dont un millier est présenté dans l'exposition permanente. En complément de cette collection, d'importants fonds documentaires, d'affiches, d'archives techniques et commerciales permettent au musée d'assurer sa mission de conservation, de recherche, de valorisation de ce patrimoine rarement pris en compte dans les collections publiques. La pièce maîtresse de la collection est le groupe électrogène «Sulzer-BBC» de 1901, à l'origine de la création du musée. Véritable témoin du patrimoine industriel mulhousien, ce monstre mécanique et électrique de 170 tonnes alimentait en électricité la filature DMC, de 1901 à 1947. Elle a nécessité 20 000 heures de restauration pour fonctionner à nouveau chaque jour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

