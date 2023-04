Week-end Tourisme & Handicap au Musée Electropolis Musée Electropolis Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Week-end Tourisme & Handicap au Musée Electropolis Musée Electropolis, 22 avril 2023, Mulhouse. Week-end Tourisme & Handicap au Musée Electropolis 22 et 23 avril Musée Electropolis Réservation obligatoire via la billetterie en ligne Visite guidée sacoche au Musée Electropolis Munie de sa sacoche à « bricoles », la cheffe d’expédition sensibilise les visiteurs à l’histoire de l’électricité, au travers d’une sélection d’objets.

La visite ludique et sensorielle inclut les démonstrations au théâtre de l’électricité statique.

​​​​

Samedi 22 et dimanche 23 avril à 14h30.

Âge conseillé : à partir de 7 ans. Durée : 2h.

Handicaps concernés : moteur, mental et visuel.

Gratuit pour la personne en situation de handicap et un accompagnateur. Réservation en ligne obligatoire. Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-nationales-tourisme-handicap »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T14:30:00+02:00 – 2023-04-22T16:30:00+02:00

2023-04-23T14:30:00+02:00 – 2023-04-23T16:30:00+02:00 tourisme handicap Musée Electropolis / Association Tourisme & Handicap

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Musée Electropolis Adresse 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse Ville Mulhouse Departement Haut-Rhin Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Musée Electropolis Mulhouse

Musée Electropolis Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Week-end Tourisme & Handicap au Musée Electropolis Musée Electropolis 2023-04-22 was last modified: by Week-end Tourisme & Handicap au Musée Electropolis Musée Electropolis Musée Electropolis 22 avril 2023 Mulhouse Musée Electropolis Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin