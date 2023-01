Visite guidée « De Nikola à Tesla » Musée Electropolis, 12 février 2023, Mulhouse.

Visite guidée comprise dans le prix du billet d’entrée au musée : Adulte : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Enfant de 12 à 17 ans inclus : 5€ / Tarif Famille (2 adultes + 2 enfants de 12 à 17 ans inclus) : 25€

La visite guidée propose de découvrir la vie hors du commun et l’œuvre scientifique de ce génial touche à tout, grand idéaliste et concurrent de Thomas Edison. handicap moteur mi

Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est

Du 12 au 26 février 2023 : les mardis, jeudis et dimanches à 14h.

Inventeur et ingénieur d’origine serbe (1856-1943), Nikola Tesla est un des plus grands scientifiques de l’Histoire de l’électricité. Ses nombreuses inventions fondent la base de nouveaux développements scientifiques et technologiques qui débutent à la fin du XIXe siècle et sans lesquels notre vie quotidienne serait inimaginable.

C’est à lui que l’on doit notamment l’utilisation du courant alternatif, le moteur électrique asynchrone et la « Bobine de Tesla » permettant de produire des éclairs de plusieurs mètres de longueur. Mort seul et sans fortune à New-York en 1943, Tesla est aujourd’hui une marque célèbre. Le génie novateur et visionnaire de ce grand ingénieur de l’électricité est devenu l’objet d’une légende qui l’a largement dépassé.

La visite guidée permet de comprendre comment le mythe Tesla a vu le jour. Des démonstrations au théâtre de l’électrostatique autour de la cage de Faraday et de la fameuse Bobine de Telsa complètent le parcours ludique.

A partir de 12 ans (1 adulte accompagnateur obligatoire). Durée : 2h

Sur réservation obligatoire via la billetterie en ligne.

Animation exclusivement réservée aux individuels et aux familles.



2023-02-12T14:00:00+01:00

2023-02-26T16:00:00+01:00

