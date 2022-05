Musée Electropolis : Cultivons-nous au jardin Jardin des énergies au Musée Electropolis Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Musée Electropolis : Cultivons-nous au jardin Jardin des énergies au Musée Electropolis, 4 juin 2022, Mulhouse. Musée Electropolis : Cultivons-nous au jardin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin des énergies au Musée Electropolis

**Cultivons-nous au jardin** La visite aborde les différentes espèces botaniques présentes dans le Jardin des énergies et leurs fonctions dans la biodiversité locale. Elle permet aussi aux visiteurs de pouvoir identifier des espèces sauvages qu’ils seraient amenés à découvrir. Lors de ce parcours, ils sont également sensibilisés aux solutions naturelles et durables d’utilisation des énergies. **A 11h. Durée : 2h** **Dans la limite des places disponibles. A partir de 7 ans.**

Tarif unique par visite : 5 € par adulte et par enfant (ce tarif donne accès à l’ensemble du musée). Visites sur réservation via la billetterie en ligne sur le site. (bientôt disponible)

La visite aborde les différentes espèces botaniques présentes dans le Jardin des énergies et leurs fonctions dans la biodiversité locale. Jardin des énergies au Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T13:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Jardin des énergies au Musée Electropolis Adresse 55 rue du Pâturage 68200 mulhouse Ville Mulhouse lieuville Jardin des énergies au Musée Electropolis Mulhouse Departement Haut-Rhin

Jardin des énergies au Musée Electropolis Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Musée Electropolis : Cultivons-nous au jardin Jardin des énergies au Musée Electropolis 2022-06-04 was last modified: by Musée Electropolis : Cultivons-nous au jardin Jardin des énergies au Musée Electropolis Jardin des énergies au Musée Electropolis 4 juin 2022 Jardin des énergies au Musée Electropolis Mulhouse Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin