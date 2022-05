Musée Electropolis : balade contée Jardin des énergies au Musée Electropolis, 4 juin 2022, Mulhouse.

Musée Electropolis : balade contée

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin des énergies au Musée Electropolis

**Le Musée Electropolis s’associe à la manifestation samedi 4 et dimanche 5 juin, en proposant des visites thématiques au cœur du Jardin des énergies.** **Tout au long du week-end : tarif préférentiel à 5€/personne** **Balade contée** Au cœur du Jardin des énergies, une visite sous forme d’aventure contée et théâtralisée permet de découvrir le réseau électrique et les différents types d’énergies participant au mix énergétique actuel : nucléaire, thermique, hydraulique, solaire, éolien. A chaque étape, les enfants sont invités à réaliser une activité pour se familiariser avec ces différentes énergies. **A 14h30. Durée : 1h30** **Dans la limite des places disponibles. A partir de 7 ans.**

Tarif unique par visite : 5 € par adulte et par enfant (ce tarif donne accès à l’ensemble du musée). Visites sur réservation via la billetterie en ligne sur le site. (bientôt disponible)

Au cœur du Jardin des énergies, une visite sous forme d’aventure contée et théâtralisée.

Jardin des énergies au Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:00:00