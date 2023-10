Immersion musicale de la Belle Epoque à la Villa Arnaga Musée Edmond Rostand – Villa Arnaga Cambo-les-Bains, 13 mai 2023, Cambo-les-Bains.

Immersion musicale de la Belle Epoque à la Villa Arnaga Samedi 13 mai, 20h30 Musée Edmond Rostand – Villa Arnaga

A l’occasion de la Nuit des Musées, la Villa Arnaga propose une immersion dans l’univers musical et la vie quotidienne à la Belle-Epoque. En effet, le public pourra écouter pour la première fois la restitution de chansons et morceaux de début du XXème siècle dans un cadre enchanteur et aura l’opportunité de visiter les cuisines en sous-sol dans une ambiance nocturne.

La visite en immersion musicale dans la villa se fera librement. Entrée gratuite.

La visite des cuisines se fera sous réservation obligatoire sur le site www.arnaga.com/Billetterie à partir du 09 mai 2023. Entrée gratuite.

Musée Edmond Rostand – Villa Arnaga Route du Docteur Camino, 64250, Cambo-les-Bains, Pyrénées Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 29 83 92 http://www.arnaga.com Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, a planté dans un écrin de verdure la Villa de ses rêves : 19 pièces somptueusement décorées, un jardin à la française s'étendant sur plus de 4 hectares entièrement restauré, un parc boisé constitué de chênes centenaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

