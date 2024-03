Musée Edgar Clerc – Projection du documentaire « Les plantes tinctoriales et les colorants naturels » musée Edgar Clerc Le Moule, samedi 1 juin 2024.

Musée Edgar Clerc – Projection du documentaire « Les plantes tinctoriales et les colorants naturels »

1 et 2 juin
musée Edgar Clerc
Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T22:45:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T22:45:00+02:00

Le documentaire intitulé « Les plantes tinctoriales et les colorants naturels » au musée Edgar Clerc présente la diversité et la richesse du patrimoine végétal amérindien sous l’aspect technique et historique. Plantes tinctoriales qui furent l’objet d’un commerce à l’époque coloniale, elles sont toujours utilisée dans la pharmacopée et l’industrie textile ou alimentaire.

Projection de 17 minutes

musée Edgar Clerc 440, route de la Rosette 97160 Le Moule Guadeloupe Le Moule 97160 Guadeloupe [{« type »: « phone », « value »: « 05 90 23 57 57 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.edgar.clerc@cg971.fr »}] https://www.cg971.fr/

musée Edgar Clerc