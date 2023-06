Découverte de l’hylode, la grenouille chanteuse des Antilles. musée Edgar Clerc Le Moule, 2 juin 2023, Le Moule.

Découverte de l’hylode, la grenouille chanteuse des Antilles. Vendredi 2 juin, 10h00, 13h30 musée Edgar Clerc gratuit réservation obligatoire (une classe)

Au coucher du soleil, les petites bêtes du jardin émettent des sons auxquels nous sommes habitués. Parmi elles une petite grenouille endémique des Antilles chante beaucoup plus fort que les autres. Qui est-elle. Que fait-elle ? Cet atelier permettra aux enfants de percer les mystères de cette chanteuse de la nuit.

L’association 100%ZEB, association qui valorise les plantes caribéennes en axant ses actions sur la production, la transmission, la vulgarisation et la protection de la biodiversité locale propose autour de cette activité, un atelier manuel et des jeux ludiques.

musée Edgar Clerc 440, route de la Rosette 97160 Le Moule Guadeloupe Le Moule 97160 Guadeloupe [{« type »: « email », « value »: « muee.edgar.clerc@cg971.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 90 23 57 57 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T16:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

2023-06-02T19:30:00+02:00 – 2023-06-02T20:30:00+02:00

©100%ZEB