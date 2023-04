Prestation musicale avec l’artiste flûtiste Evaïana SORDILLON Musée Edgar Clerc, 13 mai 2023, Le Moule.

Prestation musicale avec l’artiste flûtiste Evaïana SORDILLON Samedi 13 mai, 19h00 Musée Edgar Clerc Entrée libre

L’artiste flûtiste Evaïana SORDILLON sensible depuis son plus jeune âge aux cultures amérindiennes et des peuples premiers a décidé de puiser dans les instruments de ces civilisations pour offrir un voyage musical empreints des sons de la nature. Elle accompagnera en fond sonore, M. Henry PETITJEAN ROGET, lors de sa prestation de conte..

Musée Edgar Clerc 440 route de la rosette 97160 le Moule Guadeloupe Le Moule 97160 Guadeloupe 05 90 23 57 57 Musée créé en 1984, établissement public placé sous le contrôle de la Direction des musées de France. Exposition permanente d'archéologie, exposition temporaire d'art, auditorium et bibliothèque. Lieu de connaissance et d'échanges, le musée départemental Edgar Clerc est consacré à l'archéologie précolombienne.

2023-05-14T01:00:00+02:00 – 2023-05-14T01:30:00+02:00

©Evaïana SORDILLON