Musée Edgar Clerc – Atelier : « De la fève au cacao » L’atelier a pour objectif de faire découvrir aux participants la culture du cacao, ses différentes transformations et son histoire, intimement liée à l’histoire de l’archipel. 1 et 2 juin musée Edgar Clerc Gratuit, sur réservation

Début : 2024-06-01T16:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T20:00:00+02:00 – 2024-06-02T22:00:00+02:00

L’atelier a pour objectif de faire découvrir aux participants la culture du cacao, ses différentes transformations et son histoire, intimement liée à l’histoire de l’archipel.

Les chanceux participent et goûtent à toutes les étapes de la confection du chocolat traditionnel et repartent même avec une surprise…

A la fois ludique, gourmand et pédagogique, cet atelier séduit tous les âges

musée Edgar Clerc 440, route de la Rosette 97160 Le Moule Guadeloupe Le Moule 97160 Guadeloupe [{« type »: « phone », « value »: « 05902357257 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.edgar.clerc@cg971.fr »}] https://www.cg971.fr/

©maison du cacao