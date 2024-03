Musée Edgar Clerc- Atelier/animation autour des pollinisateurs, dont l’abeille. musée Edgar Clerc Le Moule, vendredi 31 mai 2024.

Musée Edgar Clerc- Atelier/animation autour des pollinisateurs, dont l’abeille. Bee’ Diviine propose des ateliers/animations ayant pour objectif général de mieux faire connaitre les pollinisateurs, dont l’abeille, ainsi que de diffuser et valoriser les bonnes pratiques visant à … Vendredi 31 mai, 09h00, 14h30 musée Edgar Clerc entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T15:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T20:30:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

Bee’ Diviine propose des ateliers/animations ayant pour objectif général de mieux faire connaitre les pollinisateurs, dont l’abeille, ainsi que de diffuser et valoriser les bonnes pratiques visant à les préserver.

Dans le cadre de l’Edition 2024 des RDV aux jardins ayant pour thématique les 5 sens au jardin, nous proposerons un atelier faisant appel au sens de la vue et mettant en scène les abeilles sauvages de Guadeloupe ainsi qu’un atelier autour du goût, au cours duquel plusieurs miels de Guadeloupe, produits dans des zones différentes et à des périodes différentes de l’année pourront être dégustés.

musée Edgar Clerc 440, route de la Rosette 97160 Le Moule Guadeloupe Le Moule 97160 Guadeloupe https://www.cg971.fr/

©bee divine