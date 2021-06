Dunkirk Musée Dunkerque 1940 Dunkirk, Nord Musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo Musée Dunkerque 1940 Dunkirk Catégories d’évènement: Dunkirk

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Dunkerque 1940

Le musée Dunkerque 1940- Opération Dynamo ouvre ses portes à ses visiteurs afin de permettre de découvrir l’opération Dynamo à travers sa collection. Celle-ci est constituée d’armes, d’uniformes, de véhicules, de maquettes, de divers objets ainsi que de photos. Le musée Dunkerque 1940- Opération Dynamo ouvre ses portes à ses visiteurs afin de permettre de découvrir l’opération Dynamo à travers sa collection. Musée Dunkerque 1940 Courtines du Bastion, 32 rue des Chantiers de France – 59140 Dunkerque Dunkirk Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

