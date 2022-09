185 ans du rail à Saint-Germain-en-Laye. Du train au tram Musée Ducastel-Vera, 12 octobre 2022, Saint-Germain-en-Laye.

185 ans du rail à Saint-Germain-en-Laye. Du train au tram 12 – 16 octobre Musée Ducastel-Vera

Musée Ducastel-Vera 2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France RER A, bus

01 30 87 20 75 https://www.saintgermainenlaye.fr/736/musee-municipal.htm Ancienne caserne, le bâtiment abrite trois salles d’exposition permanente du Musée Ducastel-Vera consacrées à l’art des frères Vera, parmi les plus illustres représentants de l’Art Déco. Les œuvres de Paul (1882-1957) – peintures, dessins, céramiques, tapisseries – voisinent avec les plans des jardins réalisés avec son frère André (1881-1971) durant l’entre-deux guerres. La salle à manger de leur propriété saint-germanoise de La Thébaïde, malheureusement disparue, tout comme son parc, a été reconstitué à l’identique. Les deux grandes salles d’expositions temporaires accueillent plusieurs manifestations thématiques par an qui permettent de (re)découvrir les fonds du Musée.

Le 24 août 1837, la reine Marie-Amélie inaugure la toute première ligne de train destinée uniquement au transport de voyageurs : Paris-Saint-Germain-en-Laye. Dès le 26 août, installés dans des voitures guère moins confortables que les carrosses et autres transports hippomobiles qui régnaient alors sans partage sur les routes, quelques 18 000 Parisiens enchantés ont pu rejoindre la terrasse de Saint-Germain-en-Laye. Alors qu’il fallait entre 5 et 6 heures pour effectuer le parcours entre les Tuileries et Saint-Germain en « coucou », le train vapeur n’a besoin que de 25 minutes. Un journaliste s’extasie : « Hier encore, aller à Saint-Germain, c’était un voyage ; aujourd’hui, il ne s’agit plus que de sortir de sa maison. »

Si le mois d’août 1837 marque l’arrivée dans la ville des premiers voyageurs par le train, les interventions dans le paysage urbain et naturel restent encore minimes, puisque c’est à la gare du Pecq que les touristes débarquent, les locomotives ne pouvant pas gravir le coteau de Saint-Germain. Dix ans plus tard, le train atmosphérique rend possible l’ascension et la ville se voit dotée d’une gare, mais aussi de deux tunnels et d’une tranchée ouverte dans le parc du château. Le rail gagne ensuite les autres quartiers, traverse et retraverse la forêt et prend même possession de plusieurs rues : la Grande ceinture, le raccordement entre les deux gares, la ligne de Rouen et Havre passant à Achères avec sa gare de triage, le tramway reliant la ville à Poissy et à Paris, et, enfin, le RER A ouvert le 1er octobre 1972, soit il y a très exactement 50 ans. En 2022, l’ouverture du Tram 13 n’est qu’une nouvelle page dans une histoire de 185 ans qu’il est important de rappeler.

En partenariat avec les Archives municipales, les Archives départementales des Yvelines, la RATP, la SNCF, Île-de-France Mobilités, Rambolitrain, Musée de Poissy, Rails & Histoire, Amis du Vieux Saint-Germain, Université Libre.



