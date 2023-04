Visite de l’exposition Paysages d’ici et d’ailleurs Musée Ducastel-Vera – Espace Paul-et-André-Vera, 13 mai 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Visite de l’exposition Paysages d’ici et d’ailleurs Samedi 13 mai, 18h00 Musée Ducastel-Vera – Espace Paul-et-André-Vera Entrée libre

Un paysage est toujours un voyage. Dans le temps, grâce à l’intérêt que les artistes ont depuis toujours porté à la nature, bien avant que le genre ne devienne véritablement autonome au XVIIe siècle. Dans l’espace ensuite, depuis son propre jardin et les coins familiers jusqu’aux contrées lointaines, visitées, inaccessibles et même rêvées : le paysage ne reconnaît aucune frontière sinon l’observation et l’imagination de l’artiste.

Le mot même, « paysage », est un voyage linguistique. Formé à la Renaissance à partir du mot « pays », il s’inspire du néerlandais « landschap », lui offrant une définition résolument différente. Le terme flamand décrit une réalité géographique, tandis que son équivalent français se veut une représentation, un tableau plutôt qu’un endroit. Ce « mot commun entre les painctres » selon le dictionnaire de Robert Estienne paru en 1549 gagne ensuite les autres langues, devenant « paesaggio » en Italie, « paisaje » en Espagne ou « pejzaż » en Pologne.

Ailleurs, il reste invariablement lié à la peinture, même lorsqu’en France, on élargit le terme à l’« étendue de pays que l’œil peut embrasser dans son ensemble ». Car un paysage c’est aussi un regard, celui d’un artiste sur la nature, celui du spectateur sur l’œuvre ensuite. Sites sauvages ou rues surpeuplées, forêts denses ou mers s’étirant jusqu’à l’horizon, collines dorées par le soleil au zénith ou architectures constellées de lumières électriques : un paysage est une immersion dans l’imagination d’un peintre, une rencontre avec l’art.

Le Musée Ducastel-Vera propose un voyage pittoresque et pictural à travers les paysages issus de ses collections, au gré du génie créateur des artistes d’ici et d’ailleurs.

Musée Ducastel-Vera – Espace Paul-et-André-Vera 2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0130872075 http://www.saintgermainenlaye.fr Le musée a été créé en 1872 à partir de la très riche collection d’œuvres d’art léguée par Louis-Alexandre Ducastel. Il n’a depuis cessé de s’enrichir grâce aux donations des amateurs d’art et des artistes saint-germanois, parmi lesquels le sculpteur Honoré Icard, les peintres François Bonvin, Édouard Detaille, Maurice Denis, et surtout Paul Vera et son frère André, urbaniste et théoricien des jardins, qui, en 1968, ont donné à la Ville de nombreuses œuvres et la totalité du fonds de leur atelier. Le Musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Le Service des collections municipales assure la préservation, la restauration, l’étude et la présentation au public de près de 9 000 œuvres allant de l’antiquité égyptienne au début du XXe siècle, dont un vaste ensemble graphique (dessins et estampes) et l’une des apothicaireries les mieux conservées en France. Depuis 2021, le musée porte le nom de Ducastel-Vera. RER A, bus, Tram 13

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Ville de Saint-Germain-en-Laye, cl. M. Bury