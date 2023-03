Les artisans d’art à l’honneur au musée Musée Ducastel-Vera – Espace Paul-et-André-Vera Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Les artisans d’art à l’honneur au musée Musée Ducastel-Vera – Espace Paul-et-André-Vera, 1 avril 2023, Saint-Germain-en-Laye. Les artisans d’art à l’honneur au musée 1 et 2 avril Musée Ducastel-Vera – Espace Paul-et-André-Vera Le musée Ducastel-Vera accueille, le temps du week-end des Journées Européennes des Métiers d’Art, les artisans du quartier Saint-Christophe : Sophie Theodose, enlumineur

Julie Pautrat (JP Manufacture), tapissière décoratrice

Olivier Gaspard, ébéniste

Nathalie Rousselin, restauratrice de tableaux et papiers

Carole Mayans, dentellière

Marie Pier Lecard (Le parfum en herbe), herboriste

Isabelle Bouteillet, sculptrice de papier

Valérie Malfay (Art et encadrement), encadreuse d’art

Luce Smits, créatrice textile

Ferechte Rad, joaillier

Michèle Savinel, sculptrice Comme les créateurs d’autrefois, les artisans d’art transforment et magnifient les matières, mêlant tradition et innovation.

De leur inspiration, de leur passion et maîtrise du métier naissent des objets de décoration, des accessoires, des pièces d’exceptions et des oeuvres d’art.

