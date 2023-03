Porte ouverte Musée Ducastel-Vera – Espace Paul-et-André-Vera Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Porte ouverte Musée Ducastel-Vera – Espace Paul-et-André-Vera, 1 avril 2023, Saint-Germain-en-Laye. Porte ouverte 1 et 2 avril Musée Ducastel-Vera – Espace Paul-et-André-Vera Vous avez des bijoux anciens, démodés, abîmés, que vous ne portez pas ou plus. De l’or blanc, rose, jaune, du platine, des pierres précieuses ou semi-précieuses, qui dorment au fond d’un coffret.

Tous ces nobles matériaux peuvent être transtormés afin de vous permettre de les transmettre à vos proches, de pouvoir les porter avec plaisir ou tout simplement, de leurs écrire une nouvelle histoire.

Étude du bijou actuel ou des matières à transtormer, lors d’un rendez-vous

Recherche d’un nouveau design en fonction de votre budget.

Validation du devis.

Validation du nouveau design d’après une prévisualisation en 3D.

Fabrication du nouveau bijou dans nos ateliers.

Musée Ducastel-Vera – Espace Paul-et-André-Vera 2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T12:00:00+02:00 Transformation Bijoux Transformation de bijoux

