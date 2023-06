Le vitrail à portée des yeux ! Musée du vitrail Curzay-sur-Vonne, 16 septembre 2023, Curzay-sur-Vonne.

Le vitrail à portée des yeux ! 16 et 17 septembre Musée du vitrail Gratuit. Entrée libre.

Le musée du vitrail de Grand Poitiers est l’une des rares structures consacrées au vitrail en France. Installé depuis 1988 dans une partie de l’église Saint-Martin de Curzay-sur-Vonne dans la Vienne, le musée permet d’éclairer le public sur l’histoire de cet art ancestral et de découvrir le vitrail contemporain.

Le circuit des Journées européennes du patrimoine 2023 propose la visite du musée et de son atelier pédagogique ainsi que la visite de l’atelier de vitrail « In Vitraux Veritas » de Serge Elphège, installé dans la commune de Curzay-sur-Vonne.

Musée du vitrail 6 route de Sanxay, 86600 Curzay-sur-Vonne Curzay-sur-Vonne 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 01 19 65 http://musee-du-vitrail.com Lors de votre visite au musée du vitrail de Curzay-sur-Vonne dans le Grand Poitiers, vous aurez l’occasion d’admirer la collection du musée constituée de vitraux religieux et civils du XVe siècle à nos jours. En plus de celle-ci, chaque année le musée propose une exposition temporaire mettant à l’honneur les créations d’artistes verriers contemporains.

Divers ateliers, stages et animations sont également proposés tout au long de l’année.

L’atelier du musée est à la fois un lieu pédagogique où se déroulent les animations mais aussi un lieu qui accueille les professionnels autour d’événementiels sur la saison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Musée du vitrail Grand Poitiers