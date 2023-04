Nuit européennes des musées Musée du Vitrail, 13 mai 2023, Béruges.

Nuit européennes des musées Samedi 13 mai, 14h30, 20h00 Musée du Vitrail

Visite gratuite.

Ateliers de verres collés tout public de 14h à 15h sur réservation, 5€.

Musée du Vitrail 6 route de Sanxay Béruges 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 01 19 65 http://www.musee-du-vitrail.com/index.html https://www.facebook.com/museeduvitrail/ Existant depuis une trentaine d’années, le Musée du Vitrail est une des rares structures consacrées au vitrail en France. L’approche historique, technique et artistique de cet art, constitue l’identité du musée. Pour la saison 2023, le musée vous invite à (re)découvrir le vitrail vivant, au travers une programmation riche et contemporaine. Du 1 avril au 5 novembre 2023, partez à la découverte du Vitrail sous toutes ses formes ! Une exposition temporaire « En Verre Elles… la suite » Le Musée du Vitrail présente cette année l’exposition « En Verre Elles… La suite », qui prolonge l’édition 2022 dont le thème était déjà le travail des femmes dans le vitrail. « En Verre Elles… la suite » dévoile une facette de la création actuelle dans l’art du vitrail sous des formes et des volumes différents, bien loin du vitrail classique destiné aux fenêtres ou aux baies d’églises. Ce second volet met à l’honneur le vitrail contemporain au féminin de 3 femmes artistes, possédant chacune un univers marqué et se distinguant les unes des autres grâce à une thématique qui leur est propre : Le vitrail mécanique de Camade : la rencontre entre le vitrail et des pièces de voitures anciennes Le cosmos de Pauline le Goïc : une expérimentation de techniques nouvelles, le vitrail au plomb en volume et le vitrail ajouré tel un travail d’orfèvrerie Les bustes féminins de Gaëlle David : dans la tradition de la technique Tiffany qui a donné naissance en 1900 au vitrail en volume dont les célèbres lampes de Louis Confort Tiffany Inventivité et créativité résument le travail de ces dames, approche technique et approche artistique ne formant plus qu’une entre leurs mains, au service de l’art du vitrail. A nouveau, le Musée propose aux visiteurs d’explorer le vitrail dans toute sa modernité : objets singuliers, technique réinventée, un moment à la croisée de l’art et du savoir-faire. Un parcours permanent avec différents espaces Au rez-de-chaussée, le parcours permanent aborde l’art du vitrail dans ses dimensions artistiques, historiques et techniques à travers plusieurs espaces distincts. Un espace forum où des vidéos et des éléments tactiles permettent de comprendre les richesses du vitrail à travers ses techniques et ses origines, des claustras aux caractéristiques du Moyen Âge. Dans la salle 19e siècle, sont exposées des pièces remarquables de grands ateliers, telles que : l’Atelier Lobin de Tours avec des vitraux, dits archéologiques des œuvres civiles provenant de maisons bourgeoises et de châteaux le vitrail Le Bon pasteur (1960) prêté par l’Évêché de Tours se distingue car il renvoie à l’un des plus grands maîtres verriers d’après-guerre : Max Ingrand, maître verrier mais aussi designer et décorateur qui a marqué le renouveau du vitrail sacré avec un style singulier et résolument moderne. L’espace Art nouveau est un retour vers la Belle Époque (fin 19e siècle-1914), période grandiose du vitrail de décoration en France, avec des vitraux d’exception comme les deux panneaux du Vitrail Nocturne de Lux Fournier, datés de 1906. Enfin, l’espace contemporain étonnera, avec une série de vitraux de la collection, des années 1990 à nos jours, où la création artistique actuelle est à l’honneur. Et des ateliers pour petits et grands ! Les ateliers de verres collés Diamantin De 3 à 8 ans La présence d’un adulte accompagnant le ou les enfants est obligatoire En famille ! Dès 3 ans Petits et grands participent ensemble à l’atelier Les ateliers de découpe de verre En solo, entre amis ou en famille Atelier fusing avec initiation à la découpe du verre. Dès 9 ans Durée : 2 h Tarifs : 7 € / enfant (jusqu’à 16 ans révolus) – 10 € / adulte Les accompagnants non participants ne restent pas sur place. Adultes Atelier fusing avec initiation à la découpe du verre Durée : 3 h Tarif : 35 € Stages vitrail au plomb Adultes Toute l’année des stages vitrail technique au plomb sont proposés et sont encadrés par Serge Elphège artiste verrier. Durée : 2 jours (10 h) Tarif : 250 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Agence ZOO / Arthur Bonifay