Visite nocturne du musée Musée du vin et du négoce de bordeaux, 13 mai 2023, Bordeaux. Visite nocturne du musée Samedi 13 mai, 18h00 Musée du vin et du négoce de bordeaux Entrée libre Le musée des négociants vous propose une visite de ses chais dans lesquels se mêlent objets historiques et scénographie moderne pour une meilleure compréhension des vins de Bordeaux. La visite se termine par une séance de dégustation commentée de deux vins de négoce. Guides de visite en français, anglais, espagnol, italien, allemand, portugais, russe, chinois et japonais. Musée du vin et du négoce de bordeaux 41 rue Borie, Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 90 19 13 http://www.museeduvinbordeaux.com https://www.facebook.com/MuseeDuVinEtDuNegoce?ref=hl Le musée présente l’histoire du négoce au sein du quartier des Chartrons et le travail dans les chais. tramway B arrêt Chartrons tramway C arrêt Camille Godard bus 4 arrêt Place Picard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

