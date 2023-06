Le musée à votre rythme Musée du Vin et du Négoce Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Le musée à votre rythme 16 et 17 septembre Musée du Vin et du Négoce Gratuit. Entrée libre. Dégustation de deux vins à 5€.

De l’Antiquité au XXe siècle découvrez l’évolution de la ville de Bordeaux et de son port de commerce ouvert sur le monde et, à la fin de votre visite, assistez à une explication du vignoble bordelais et de son système d’appellation lors d’une dégustation commentée de deux vins.

Retracez les pas de ces familles de négociants installées aux Chartrons, jouant un rôle majeur dans la prospérité du vignoble bordelais, jusqu’à en faire une référence mondiale incontournable.

Au travers d’objets et de documents d’époque, la collection permanente du musée du Vin et du Négoce vous apprend l’évolution de différentes techniques et outils liés au vin : l’élevage en barrique, l’évolution des bouteilles, des étiquettes et des modes qui s’en suivirent.

Musée du Vin et du Négoce 41 rue Borie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 90 19 13 http://www.museeduvinbordeaux.com Dans l’immeuble du courtier royal de Louis XV, découvrez trois siècles d’histoires et de renommée des grands vins de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Nathan Lacombe