Fascinant Week-end V&D : lien précieux entre bois et champagne MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET D’ARCHEOLOGIE REGIONALE Épernay, 21 octobre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Découvrez l’escape game « Opération Pressoir » au musée, suivi d’une rencontre avec le tonnelier Jérôme Viard ou d’un atelier avec le dessinateur François Schmidt..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 19:00:00. .

MUSEE DU VIN DE CHAMPAGNE ET D’ARCHEOLOGIE REGIONALE

Épernay 51200 Marne Grand Est



Discover the « Opération Pressoir » escape game at the museum, followed by a meeting with cooper Jérôme Viard or a workshop with illustrator François Schmidt.

Descubra el juego de escape « Opération Pressoir » en el museo, seguido de un encuentro con el tonelero Jérôme Viard o un taller con el dibujante François Schmidt.

Entdecken Sie das Escape Game « Opération Pressoir » im Museum, gefolgt von einem Treffen mit dem Küfer Jérôme Viard oder einem Workshop mit dem Zeichner François Schmidt.

