Marne Découvrez l’exposition « Goûter le monde. Le Banquet des merveilles » Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay, 16 septembre 2023, Épernay. Découvrez l’exposition « Goûter le monde. Le Banquet des merveilles » 16 et 17 septembre Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Célébrer le partage, l’ouverture au monde, le goût de la collection et l’amour de la nature, c’est ce que propose l’exposition Goûter le monde. Le Banquet des merveilles. Réunissant notamment des œuvres exceptionnelles de Louis Majorelle, d’Emile Gallé, de Claude Lalanne, de Christofle et de grands designers contemporains, elle fait dialoguer près de deux cents pièces autour de la célébration du vivant par le prisme artistique.

Hommage aux collectionneurs du Château Perrier et de la Maison Perrier-Jouët, l’exposition est une ouverture au monde dans laquelle la relation entre nature et culture est révélée. Du 16 septembre au 11 décembre

Exposition coorganisée par le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale et la Maison Perrier-Jouët Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 avenue de champagne, 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est 03 26 55 03 56 https://archeochampagne.epernay.fr/ Le musée est implanté dans le Château Perrier, édifice du XIXe siècle classé au titre des Monuments historiques depuis 2013.

Construit de 1852 à 1857 par l’architecte sparnacien Pierre-Eugène Cordier, le Château Perrier constitue le premier témoignage en région du style architectural éclectique. Les quatre façades s’inspirent de l’architecture de la Renaissance française et du style Louis XIII, à l’image d’édifices parisiens comme le Palais du Luxembourg, le Palais des Tuileries ou l’aile Lescot du Palais du Louvre. Les décors sculptés sont animés par les jeux de couleur des matériaux : brique, pierre, ardoise et verre. Les décors intérieurs, les parquets en marqueterie ou la grille néo-XVIIIe siècle ont été réalisés par les artisans, également auteurs des décors de l’Opéra Garnier ou de l’Hôtel de Ville de Paris. Parking des arts. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale
Adresse 13 avenue de champagne, 51200 Epernay
Ville Épernay
Departement Marne

