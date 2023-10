Cet évènement est passé Concert 4 Caminos Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay Catégories d’Évènement: Épernay

Marne Concert 4 Caminos Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay, 13 mai 2023, Épernay. Concert 4 Caminos Samedi 13 mai, 21h00 Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Entrée libre dans la limite des places disponibles Concert de musiques latines, foodtruck et bar à champagne sont prévus pour vous faire vivre une soiree de fête !

Concert : 4 Caminos

Foodtruck : LE VAN – Food Truck

Concert : 4 Caminos

Foodtruck : LE VAN – Food Truck

Bar à champagne : Le Camion à bulles

Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale
13 avenue de Champagne – 51200 Epernay

Avec plus de 2 000 objets exposés, le musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale d'Epernay raconte l'histoire du territoire champenois, depuis la formation de son sol il y a plusieurs millions d'années jusqu'à l'industrie du champagne aujourd'hui. Réparti sur trois niveaux, le parcours des collections s'articule autour de quatre espaces de visite : – la formation du paysage et du sous-sol crayeux champenois, au rez-de-chaussée ;

– l’histoire de l’implantation des Hommes en Champagne, au 2d étage ;

– l’histoire du vin de Champagne, au 1er étage ;

– un hommage aux mécènes de la fin du XIXe siècle et de la Belle Époque, au 1er étage. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

