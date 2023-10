Cet évènement est passé Démonstrations et initiations de danse Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay Catégories d’Évènement: Épernay

Marne Démonstrations et initiations de danse Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay, 13 mai 2023, Épernay. Démonstrations et initiations de danse Samedi 13 mai, 20h00 Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Entrée libre Salsa, bachata, hip-hop, la danse s’invite au musée le temps d’une

soirée !

Par Valenca Danse et SALS’ABILITY

Démonstrations toutes les 30 minutes : dans les collections (10 min)

Initiations à la bachata à 20h30 et à la salsa à 22h : salons historiques (30 min) Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 avenue de Champagne – 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est 03 26 55 03 56 https://archeochampagne.epernay.fr/ https://www.facebook.com/archeochampagne Avec plus de 2 000 objets exposés, le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale d’Epernay raconte l’histoire du territoire champenois, depuis la formation de son sol il y a plusieurs millions d’années jusqu’à l’industrie du champagne aujourd’hui. Réparti sur trois niveaux, le parcours des collections s’articule autour de quatre espaces de visite : – la formation du paysage et du sous-sol crayeux champenois, au rez-de-chaussée ;

– l’histoire de l’implantation des Hommes en Champagne, au 2d étage ;

– l’histoire du vin de Champagne, au 1er étage ;

– un hommage aux mécènes de la fin du XIXe siècle et de la Belle Époque, au 1er étage. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

