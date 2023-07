Découvrez l’exposition « Goûter le monde. Le Banquet des merveilles » grâce à des visites flashs Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régional Épernay Catégories d’Évènement: Épernay

Marne Découvrez l’exposition « Goûter le monde. Le Banquet des merveilles » grâce à des visites flashs Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régional Épernay, 16 septembre 2023, Épernay. Découvrez l’exposition « Goûter le monde. Le Banquet des merveilles » grâce à des visites flashs 16 et 17 septembre Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régional Toutes les 30 min Toutes les 30 minutes, nos guides vous dévoilent un objet des collections permanentes en lien avec l’exposition temporaire « Goûter le monde. Le Banquet des merveilles ». Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régional 13 avenue de champagne, 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est 03 26 55 03 56 https://archeochampagne.epernay.fr/ Le musée est implanté dans le Château Perrier, édifice du XIXe siècle classé au titre des Monuments historiques depuis 2013.

Construit de 1852 à 1857 par l’architecte sparnacien Pierre-Eugène Cordier, le Château Perrier constitue le premier témoignage en région du style architectural éclectique. Les quatre façades s’inspirent de l’architecture de la Renaissance française et du style Louis XIII, à l’image d’édifices parisiens comme le Palais du Luxembourg, le Palais des Tuileries ou l’aile Lescot du Palais du Louvre. Les décors sculptés sont animés par les jeux de couleur des matériaux : brique, pierre, ardoise et verre. Les décors intérieurs, les parquets en marqueterie ou la grille néo-XVIIIe siècle ont été réalisés par les artisans, également auteurs des décors de l’Opéra Garnier ou de l’Hôtel de Ville de Paris. Parking des arts. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:45:00+02:00

