Partez à la découverte des climats Musée du vin de Bourgogne Beaune, 16 septembre 2023, Beaune.

Partez à la découverte des climats Samedi 16 septembre, 10h00 Musée du vin de Bourgogne Entrée libre

L’association des Climats du vignoble de Bourgogne propose aux visiteurs d’en savoir plus sur les climats avec son stand interactif et ludique.

Grâce à une carte interactive et des tablettes numériques, les visiteurs pourront visualiser en 3D le patrimoine de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits et voir apparaître tous les noms de climats par village. La frise chronologique et une courte exposition retracent quant à elles les origines et les grandes étapes qui ont marqué l’histoire des climats. Les plus joueurs pourront mobiliser leurs connaissances avec un quizz et un jeu de méli-mélo sur les noms des climats. Les enfants pourront également profiter d’un jeu de l’oie revisité.

Rendez-vous samedi 16 septembre à la cuverie du musée du Vin de Beaune.

Musée du vin de Bourgogne Hôtel des Ducs de Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer – Rue Paradis 21200 Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté http://www.beaune.fr http://www.climats-bourgogne.com Installé dans l’ancien hôtel des Ducs de Bourgogne, le musée du Vin est entièrement dédié à la Bourgogne viticole. Le musée relate l’histoire du vignoble bourguignon à travers les siècles et aussi celle des hommes qui façonnent le terroir de la région à l’origine d’un patrimoine culturel et de vins mondialement reconnus. Les collections ethnographiques et les objets décoratifs révèlent cette singularité régionale. À ne pas manquer : de très belles tapisseries, Le Vin (1947) par Jean Lurçat et Vignes assemblées (1967) par Michel Tourlière, sans oublier les pressoirs du XVIe au XIXe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Association des Climats du vignoble de Bourgogne