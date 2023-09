Animation tonnellerie : démonstrations et jeux Musée du vin de Bourgogne Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Côte-d'Or Animation tonnellerie : démonstrations et jeux Musée du vin de Bourgogne Beaune, 16 septembre 2023, Beaune. Animation tonnellerie : démonstrations et jeux 16 et 17 septembre Musée du vin de Bourgogne Atelier en accès libre Découvrez l’incroyable histoire de la fabrication du tonneau de l’époque des Gaulois à nos jours ! Un spécialiste vous explique les différents types de tonneaux, le choix des chênes, le concept de la chauffe, le façonnage des douelles… Après la démonstration d’un montage de tonneau, un défi vous est lancé ! Saurez-vous monter un tonnelet (version d’un tonneau réduite à 20l) ? À vous de jouer ! Vous pourrez également tester votre adresse grâce à un lancer de cercles ! Musée du vin de Bourgogne Hôtel des Ducs de Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer – Rue Paradis 21200 Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté http://www.beaune.fr http://www.climats-bourgogne.com Installé dans l’ancien hôtel des Ducs de Bourgogne, le musée du Vin est entièrement dédié à la Bourgogne viticole. Le musée relate l’histoire du vignoble bourguignon à travers les siècles et aussi celle des hommes qui façonnent le terroir de la région à l’origine d’un patrimoine culturel et de vins mondialement reconnus. Les collections ethnographiques et les objets décoratifs révèlent cette singularité régionale. À ne pas manquer : de très belles tapisseries, Le Vin (1947) par Jean Lurçat et Vignes assemblées (1967) par Michel Tourlière, sans oublier les pressoirs du XVIe au XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

