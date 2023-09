Visite flash : Sur les pas du dieu au maillet Musée du vin de Bourgogne Beaune, 16 septembre 2023, Beaune.

Visite flash : Sur les pas du dieu au maillet 16 et 17 septembre Musée du vin de Bourgogne Sans inscription | 15 personnes maximum

Vénéré par le peuple gaulois, Sucellus reste méconnu du grand public. Le dieu des tonneliers, dit « dieu au maillet », est le point de départ d’une visite à travers l’Antiquité et le Moyen Âge pour rappeler l’arrivée du vin en Gaule, la puissance des ordres religieux et l’épisode de l’arrachage des pieds de gamay…

Musée du vin de Bourgogne Hôtel des Ducs de Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer – Rue Paradis 21200 Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté http://www.beaune.fr http://www.climats-bourgogne.com Installé dans l’ancien hôtel des Ducs de Bourgogne, le musée du Vin est entièrement dédié à la Bourgogne viticole. Le musée relate l’histoire du vignoble bourguignon à travers les siècles et aussi celle des hommes qui façonnent le terroir de la région à l’origine d’un patrimoine culturel et de vins mondialement reconnus. Les collections ethnographiques et les objets décoratifs révèlent cette singularité régionale. À ne pas manquer : de très belles tapisseries, Le Vin (1947) par Jean Lurçat et Vignes assemblées (1967) par Michel Tourlière, sans oublier les pressoirs du XVIe au XIXe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:15:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:15:00+02:00

