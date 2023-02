Héloïse et Abélard : l’invention d’un mythe Musée du Vignoble Nantais Le Pallet Catégories d’Évènement: Le Pallet

Au XIe siècle, Le Pallet voit naître Pierre Abélard, théologien et philosophe de renom. Au XIXe siècle, le courant du romantisme se passionne pour sa relation tragique avec sa jeune élève, Héloïse. Ces amants maudits fascinent les artistes, donnant lieu à une foisonnante production artistique. Des gravures aux grands décors muraux, des reliquaires aux arts décoratifs, les œuvres se diffusent et font de leur histoire l'une des plus populaires de l'époque. Cette exposition labellisée « Exposition d'interêt national » réunit une vingtaine de ces objets d'exception.

