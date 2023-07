La Lauzeta Musée du Vieux-Toulouse Toulouse, 17 septembre 2023, Toulouse.

La Lauzeta Dimanche 17 septembre, 14h00 Musée du Vieux-Toulouse Gratuit. Entrée libre. Nombre de place limité.

La cour de l’hôtel résonnera puissamment avec le chœur d’enfant La Lauzeta (L’Alouette), crée en 1965 avec comme mot d’ordre « les enfants et la musique d’abord ! ». La Lauzeta propose à ses choristes l’épanouissement et le dépassement de soi au travers d’une aventure contribuant à construire leur personnalité et à créer des liens forts. Avec la collaboration de l’Orchestre national du Capitole, elle développe un répertoire exigeant mais néanmoins joyeux et festif, interprété avec énergie.

Musée du Vieux-Toulouse 7 rue du May, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 11 50 https://wwwtoulousainsdetoulouse.fr Les collections du musée du Vieux-Toulouse ont été rassemblées par l’association « Les Toulousains de Toulouse » à partir de 1907, grâce à des dons, des legs et des achats. Après avoir occupé différents lieux, le musée a finalement trouvé sa place définitive à l’Hôtel Dumay, un bâtiment légué à l’association en 1947 par le docteur Siméon Durand.

Le musée a pour ambition de se présenter comme un livre d’histoire, narrateur de l’histoire de Toulouse à travers une riche iconographie, des œuvres d’art et des objets collectionnés passionnément depuis un siècle. Il est le seul établissement de la ville à abriter des collections d’une telle envergure sur ces thématiques. Cependant, il ne s’agit pas d’une leçon d’histoire formelle, mais plutôt d’une invitation à voyager dans le passé en laissant libre cours à l’imagination, grâce aux objets exposés.

Chaque visiteur pourra trouver dans le parcours thématique des réponses à ses questions sur l’évolution de la physionomie urbaine (remparts, monuments civils et religieux encore présents ou disparus), le fonctionnement des institutions juridiques, administratives et culturelles (Capitouls, Jeux Floraux…), ainsi que sur les costumes et les activités populaires traditionnelles de la région (artisanat, petits métiers, vie quotidienne…).

S’étendant sur un étage entier de l’hôtel Dumay, le musée présente ses collections dans des salons préservés du XVIIIe siècle, offrant aux amateurs d’authenticité un charme indéniable. L’accueil personnalisé par des personnes attentives au confort des visiteurs, prêtes à fournir des explications adaptées à leurs centres d’intérêt, est également très apprécié.

Le cadre extérieur du musée est lui-même d’une grande attraction. Situé à deux pas du Capitole, à quelques mètres seulement de l’effervescence commerçante de la rue Saint-Rome, le musée se révèle derrière une façade en brique classique, dans une charmante cour pavée entourée de quatre bâtiments. Cet ensemble forme un magnifique hôtel particulier de style Renaissance, avec la polychromie caractéristique de l’architecture toulousaine (briques rouges et marbre ou pierres blanches). Il fut construit à partir de 1590 par Antoine Dumay, médecin de la reine Marguerite de Valois, première épouse d’Henri IV, et par son fils, qui fut capitoul de Toulouse en 1600-1601. La présence d’une tour « capitulaire » – érigée généralement en symbole de réussite sociale et de richesse – confère toute sa personnalité à ce monument.

Ce lieu paisible et préservé, classé au titre des Monuments historiques, saura ravir les amateurs de pittoresque et les âmes romantiques. Métro ligne A, station Capitole ou Esquirol. Parkings place du Capitole et Esquirol.

©Musée du Vieux-Toulouse, photo J. Kerambloch