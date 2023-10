Concert : Swing23 Musée du Vieux-Toulouse Toulouse, 13 mai 2023, Toulouse.

Concert : Swing23 Samedi 13 mai, 21h30, 22h00 Musée du Vieux-Toulouse Dans la cour du musée, dans la limite des places disponibles

Créé un 23 janvier, jour de naissance de Django Reinhard, le groupe swing23 réunit deux guitaristes (Gaspard Bourgin et baptiste Médindine) et un contrebassiste (Samuel Gonthier) qui jouent avec entrain jazz manouche et bebop, pour une fin de soirée festive, mais détendue.

Musée du Vieux-Toulouse 7 rue du May, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 11 50 http://toulousainsdetoulouse.fr Hôtel particulier de la fin du XVIe siècle Cour et salle d’exposition temporaire accessible aux personnes en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

©musée du Vieux-Toulouse, photo J. Kerambloch