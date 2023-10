Découvrez La Toulousaine Musée du Vieux-Toulouse Toulouse, 13 mai 2023, Toulouse.

Découvrez La Toulousaine Samedi 13 mai, 19h30, 20h00, 20h30 Musée du Vieux-Toulouse Dans la cour du musée, dans la limite des places disponibles

Le musée du Vieux-Toulouse vous convie à une découverte de La Toulousaine, hymne à la Ville Rose écrit en 1845 par Lucien Mengaud et Louis Deffés, autrefois connu de tous les Toulousains. L’ensemble vocal Chordaria, dirigé par Mme Julie Perrin, intreprètera La Toulousaine en plus de son répertoire, tourné vers la musique classique (Oratorio de Noël de Camille Saint-Saens) en début et en fin de session.

Musée du Vieux-Toulouse 7 rue du May, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 11 50 http://toulousainsdetoulouse.fr Hôtel particulier de la fin du XVIe siècle Cour et salle d’exposition temporaire accessible aux personnes en situation de handicap

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

©musée du Vieux-Touolouse, photo J. Kerambloch