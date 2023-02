Dialogue entre les collections mobilières et textiles du Musée du Vieux Nîmes Musée du Vieux Nîmes, place aux herbes, 30000 Nîmes Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Dialogue entre les collections mobilières et textiles du Musée du Vieux Nîmes Musée du Vieux Nîmes, place aux herbes, 30000 Nîmes, 1 avril 2023, Nîmes. Dialogue entre les collections mobilières et textiles du Musée du Vieux Nîmes 1 et 2 avril Musée du Vieux Nîmes, place aux herbes, 30000 Nîmes Le Musée du Vieux Nîmes met à l’honneur les métiers d’art présents dans nos intérieurs. Cette nouvelle édition fait dialoguer le mobilier et les arts décoratifs avec des créations textiles. Musée du Vieux Nîmes, place aux herbes, 30000 Nîmes Place aux Herbes, 30900 Nîmes Gambetta Nîmes Gard Occitanie [{“link”: “https://broderie-jbc.com/”}] Rencontre-démonstration avec Joël Branger, brodeur d’art Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 12h30 et 14h à 17h30 Musée du Vieux Nîmes Du dessin des broderies aux pièces de mobilier, Joël Branger confectionne lui-même ses motifs brodés à la main sur des œuvres murales et des tissus d’ameublement uniques. Ce passionné d’art vous dévoile les techniques et les différentes étapes de son processus de création. Accès libre sans réservation sur les horaires de présence Rencontre-démonstration sur la menuiserie et ébénisterie d’aujourd’hui Samedi 1er avril de 14h à 16h30 Parvis du Musée du Vieux Nîmes Les élèves et les enseignants du Lycée Mistral de Nîmes font découvrir les gestes et les outils du travail du bois. Venez à leur rencontre pour découvrir la menuiserie et l’ébénisterie contemporaine. Accès libre sans réservation sur les horaires de présence Atelier de point de croix sur cannage en bois (Durée 1h) Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h30 Musée du Vieux Nîmes Enfants et adultes découvrent la technique du point de croix en détournant un carré de cannage de chaise. Réservation conseillée (Places limitées, un atelier toute les heures) :

04 66 76 73 70 Visite-conférence « Le bois dans les intérieurs d’autrefois » Dimanche 2 avril à 15h (Durée : 1h) Musée du Vieux Nîmes Cette visite guidée à deux voix, d’un point de vue artistique (médiateur musée) et technique (enseignant menuiserie), présente la fabrication et l’histoire des collections mobilières du musée. Réservation conseillée, places limitées : 04 66 76 73 70

