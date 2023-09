Atelier en famille : « Un palais en bonbons » Musée du Vieux Nîmes Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Atelier en famille : « Un palais en bonbons » Musée du Vieux Nîmes Nîmes, 14 octobre 2023, Nîmes. Atelier en famille : « Un palais en bonbons » 14 et 15 octobre Musée du Vieux Nîmes 5 € par enfant et adulte. Entrée libre. Après une découverte de l’histoire et l’architecture de cet ancien palais, venez relever le défi de réaliser l’ancien palais épiscopal en bonbons.

Saurez-vous résister à votre gourmandise ? Musée du Vieux Nîmes Place Abbé Pierre, 30000 Nîmes Nîmes Gambetta Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466767370 »}] Établi dans l’ancien palais épiscopal du XVIIe siècle, le musée raconte la vie à Nîmes depuis la fin du Moyen Âge à travers des objets quotidiens et des intérieurs bourgeois. Ce lieu permet de découvrir les traditions locales et le quotidien nîmois au fil des siècles. Il offre la reconstitution d’intérieurs nîmois du XVIIIe au XIXe siècle. D’une importance primordiale dans l’histoire de la ville, l’industrie textile est mise en valeur dans les salles grâce aux fameux châles de Nîmes exportés dans toute l’Europe au XVIIIe siècle. Une salle bleue est consacrée à la toile de Nîmes, le célèbre « denim ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00 ©Direction de la Communication Ville de Nîmes Détails Catégories d’Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Musée du Vieux Nîmes Adresse Place Abbé Pierre, 30000 Nîmes Ville Nîmes Departement Gard Lieu Ville Musée du Vieux Nîmes Nîmes latitude longitude 43.838042;4.360203

Musée du Vieux Nîmes Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/