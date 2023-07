« Démêler le fil des collections » une visite guidée à travers les collections du musée Musée du Vieux Nîmes Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes.

« Démêler le fil des collections » une visite guidée à travers les collections du musée 16 et 17 septembre Musée du Vieux Nîmes Gratuit. Entrée libre. Réservation conseillée.

Découvrez le musée du Vieux Nîmes lors d’une visite guidée. L’essentiel des collections vous sera présenté avant de découvrir l’exposition temporaire et ses liens avec le textile nîmois.

Musée du Vieux Nîmes Place aux herbes, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie 04 66 76 73 70 http://www.nimes.fr/index.php?id=2168 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 76 73 70 »}] Ancien palais épiscopal, l’édifice adopte le plan d’un hôtel particulier entre cour et jardin. Le musée possède plus de 30 000 pièces qui témoignent de la vie nîmoise depuis le Haut Moyen Âge. Collections textiles issues des fabricants négociants du XVIIIe siècle, fonds de l’École de Fabrication de Nîmes, meubles typiques nîmois et cévenols, poteries régionales sont les joyaux dont le musée se fait écrin. Une des salles permanentes est consacrée à la fabuleuse légende du jean.

©Ville de Nîmes