« De Nîmes au Nil » : une exposition issue de la collection de Carré d’Art Musée du Vieux Nîmes Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes.

Le musée du Vieux Nîmes abrite des collections exceptionnelles de tissus qui retracent l’histoire de la ville.

L’exposition présente un ensemble d’œuvres provenant de la collection de Carré d’Art, mettant en valeur le textile comme support artistique. Parmi les pièces exposées, on retrouve Nemausus la voile, une création d’Anna Boghiguian réalisée lors de son exposition à Carré d’Art en 2016, qui associe une voile de felouque à une toile en jean, établissant ainsi un lien entre l’Égypte et Nîmes.

Latoya Ruby Frazier a imprimé une série de photographies de performances réalisées à New York sur une toile denim, rappelant les relations commerciales entre l’Europe et les États-Unis. Mounira Al Solh, quant à elle, brode des portraits intimes de Syriens émigrés avec lesquels elle a pu échanger, sur des tissus évoquant les textiles d’ameublement de maisons à jamais perdues. Ces différentes œuvres constituent une exploration artistique fascinante du monde du textile et de son lien avec l’histoire et la culture.

Musée du Vieux Nîmes Place aux herbes, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie 04 66 76 73 70 http://www.nimes.fr/index.php?id=2168 Ancien palais épiscopal, l’édifice adopte le plan d’un hôtel particulier entre cour et jardin. Le musée possède plus de 30 000 pièces qui témoignent de la vie nîmoise depuis le Haut Moyen Âge. Collections textiles issues des fabricants négociants du XVIIIe siècle, fonds de l’École de Fabrication de Nîmes, meubles typiques nîmois et cévenols, poteries régionales sont les joyaux dont le musée se fait écrin. Une des salles permanentes est consacrée à la fabuleuse légende du jean.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Ville de Nîmes