CREMADA » avec Lo Barrut. Laissez vous prendre par la voix de ces femmes et de ces hommes a cappella qui vous transmet force et profondeur, font parler les ancêtres et chantent en occitan les révoltes. Une poésie puissante, émanant d’un imaginaire commun, d’histoires vécues à cœur ouvert, de joies et de peines ou d’injustices, dans une harmonie subtile et savante. Ce spectacle adapté aux acoustiques flatteuses est un moment de poésie ou voix et harmonies peuvent s’exprimer dans toutes leurs nuances et toute leur puissance.

Musée du vieux Montpellier – Hôtel de Varennes 2 place Pétrarque, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 66 02 94 http://www.montpellier.fr Dans un appartement d’un hôtel particulier du XVIIIe siècle décoré de boiseries, plafonds à la française, gypserie et bars au sol.

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Mathieu Catonné