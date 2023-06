Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Visite libre du musée du vieux manoir Musée du Vieux Manoir Orbec Orbec Catégories d’Évènement: Calvados

Orbec Visite libre du musée du vieux manoir Musée du Vieux Manoir Orbec, 15 septembre 2023, Orbec. Visite libre du musée du vieux manoir 15 – 17 septembre Musée du Vieux Manoir Visitez une merveille de l’architecture augeronne et découvrez-y l’Œuvre de l’artiste orbecquois Raymond Bigot. Musée du Vieux Manoir 107 rue Grande, 14290 Orbec Orbec 14290 Calvados Normandie 02 31 62 07 70 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Pôle Muséal de Lisieux, CALN Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Orbec Autres Lieu Musée du Vieux Manoir Adresse 107 rue Grande, 14290 Orbec Ville Orbec Departement Calvados Lieu Ville Musée du Vieux Manoir Orbec

Musée du Vieux Manoir Orbec Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orbec/

Visite libre du musée du vieux manoir Musée du Vieux Manoir Orbec 2023-09-15 was last modified: by Visite libre du musée du vieux manoir Musée du Vieux Manoir Orbec Musée du Vieux Manoir Orbec 15 septembre 2023