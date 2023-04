La Mémoire de nos fantômes – Spectacle de danse Musée du vieux château – musée d’art naif Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

La Mémoire de nos fantômes – Spectacle de danse Musée du vieux château – musée d’art naif, 13 mai 2023, Laval. La Mémoire de nos fantômes – Spectacle de danse Samedi 13 mai, 19h00, 20h30 Musée du vieux château – musée d’art naif Entrée libre, sans inscription Lorsque les fantômes qui nous habitent deviennent une part de nous, qu’ils nous font prendre des chemins inconscients et parlent de notre histoire, nous pouvons les écouter et entrer dans une danse primitive.

Duo chorégraphique qui puise son énergie dans la danse Butō et qui invoque un au-delà non visible. Mise en scène : Laëtitia Davy

Interprétation et chorégraphie : Sylvie Garnier et Marie-Luce Gendry

Création musicale : Gérald Bertevas

Création lumières : Noé Rossignol

Création masques : David B.

Création costumes : Le Petit Rouet / Brigitte Maurice Musée du vieux château – musée d’art naif Place de la Trémoille, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 53 74 12 30 http://www.musees.laval.fr L ‘Art Naïf avec ses grands représentants (Rousseau, Séraphine, Bombois, Vivin…), ainsi que les brésiliens et ceux d’Europe de l’Est côtoient l’Art Singulier, concept apparu dans les années 1970. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 ©David Beucher

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Musée du vieux château - musée d'art naif Adresse Place de la Trémoille, 53000 Laval Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville Musée du vieux château - musée d'art naif Laval

Musée du vieux château - musée d'art naif Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

La Mémoire de nos fantômes – Spectacle de danse Musée du vieux château – musée d’art naif 2023-05-13 was last modified: by La Mémoire de nos fantômes – Spectacle de danse Musée du vieux château – musée d’art naif Musée du vieux château - musée d'art naif 13 mai 2023 Laval Musée du vieux château - musée d'art naif Laval

Laval Mayenne