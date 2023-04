Chasse aux fantômes Musée du vieux château – musée d’art naif Laval Catégories d’évènement: Laval

Chasse aux fantômes Musée du vieux château – musée d’art naif, 13 mai 2023, Laval. Chasse aux fantômes Samedi 13 mai, 14h00 Musée du vieux château – musée d’art naif Entrée libre, sans inscription Des fantômes se sont cachés dans les salles du Musée : aiguisez votre regard pour chasser tous les esprits ! Musée du vieux château – musée d’art naif Place de la Trémoille, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 53 74 12 30 http://www.musees.laval.fr L ‘Art Naïf avec ses grands représentants (Rousseau, Séraphine, Bombois, Vivin…), ainsi que les brésiliens et ceux d’Europe de l’Est côtoient l’Art Singulier, concept apparu dans les années 1970. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Ville de Laval

