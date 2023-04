Ghooost ! – Jeu de société de Richard Gargield Musée du vieux château – musée d’art naif Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

Ghooost ! – Jeu de société de Richard Gargield Musée du vieux château – musée d’art naif, 13 mai 2023, Laval. Ghooost ! – Jeu de société de Richard Gargield Samedi 13 mai, 14h00 Musée du vieux château – musée d’art naif Entrée libre, sans inscription Chaque joueur est l’heureux propriétaire d’une maison hantée dont il doit faire petit tous les fantômes avant l’aube. Comment faire partir un fantôme? En lui faisant peur avec un fantôme encore plus effrayant ! Le dernier à avoir des fantômes dans son manoir perd la partie.

15 minutes Musée du vieux château – musée d’art naif Place de la Trémoille, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 53 74 12 30 http://www.musees.laval.fr L ‘Art Naïf avec ses grands représentants (Rousseau, Séraphine, Bombois, Vivin…), ainsi que les brésiliens et ceux d’Europe de l’Est côtoient l’Art Singulier, concept apparu dans les années 1970. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©IELLO

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Musée du vieux château - musée d'art naif Adresse Place de la Trémoille, 53000 Laval Ville Laval Departement Mayenne Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Musée du vieux château - musée d'art naif Laval

