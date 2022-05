Musée du Vieil Aix / Hôtel Estienne de Saint-Jean – NDM Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Musée du Vieil Aix / Hôtel Estienne de Saint-Jean – NDM Aix-en-Provence, 14 mai 2022, Aix-en-Provence. Musée du Vieil Aix / Hôtel Estienne de Saint-Jean – NDM Musée du Vieil Aix – Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence

2022-05-14 – 2022-05-14 Musée du Vieil Aix – Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône A 20h et 22h30, médiation autour de l’exposition Curieuses Miniatures



A 19h30 et 22h, découverte de fossiles miniatures qui racontent de grandes histoires. Médiation par Y. Dutour, responsable du Muséum d’Histoire Naturelle. La Nuit des Musées est de retour au musée du Vieil Aix / Hôtel Estienne de Saint-Jean. http://www.aixenprovence.fr/ A 20h et 22h30, médiation autour de l’exposition Curieuses Miniatures



A 19h30 et 22h, découverte de fossiles miniatures qui racontent de grandes histoires. Médiation par Y. Dutour, responsable du Muséum d’Histoire Naturelle. Musée du Vieil Aix – Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Musée du Vieil Aix - Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Ville Aix-en-Provence lieuville Musée du Vieil Aix - Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Musée du Vieil Aix / Hôtel Estienne de Saint-Jean – NDM Aix-en-Provence 2022-05-14 was last modified: by Musée du Vieil Aix / Hôtel Estienne de Saint-Jean – NDM Aix-en-Provence Aix-en-Provence 14 mai 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône